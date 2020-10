Gegen 10.00 Uhr führte der 69-Jährige an seinem Haus in Mariastein Isolierungsarbeiten durch, wie die Polizei mitteilte. „Dabei stürzte der Mann von einer Terrassenüberdachung und zog sich schwere Verletzungen zu.“ Der Verunfallte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert.