Überpünktliche Feuerwehr durchkreuzte Pläne

Aber langsam: Die Florianis kamen an diesem Morgen - wie so oft - in das Hochsicherheitsgefängnis, um Holzabfälle aus der Tischlerei für löschtechnische Übungszwecke abzuholen. Ein wenig früher als gewohnt - um 7 statt um 9 Uhr. Genau das hat Wilhelm H.s Plan völlig über den Haufen geworfen. Denn eigentlich wollte er mit in die Freiheit, in seinem selbst gebastelten „perfekten Bunker“ im Inneren des manipulierten Holzstoßes.