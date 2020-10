Mitten in Klagenfurt ist im vergangenen Jahr eine Frau an Malaria gestorben - nicht weil sich die Frau in einem Risikogebiet aufgehalten hatte, sondern weil ihr bei einer Routine-OP im Spital verseuchtes Blut verabreicht worden war. Am Donnerstag startet dazu ein Zivilverfahren, in zwei Wochen der erste Strafprozess in Kärnten.