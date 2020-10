Die Bruckneruni-Rektorin Ursula Brandstätter verlässt das Haus „aus persönlichen Gründen“. Sie wolle wieder mehr Zeit für die Wissenschaft haben, eigene Projekte verwirklichen können. Dazu hat der Rektorsposten freilich kaum Raum gelassen. Gerade seit der Corona-Krise war die Privatuniversität in Linz vor ungeahnte Schwierigkeiten gestellt worden, denn E-Learning war hier in vielen Studienfächern der Bereiche Musik, Tanz und Schauspiel kaum möglich. Die Ausbildungsstätte ausgerechnet jetzt zu verlassen, kam für Brandstätter aber nicht in Frage. Sie werde der Uni noch ein Jahr lang erhalten bleiben, ihr wieder Stabilität geben und sie durch diese Krise lenken, sowie hoffentlich nach der Rückkehr zur Normalität ihrem Nachfolger übergeben. Der Posten soll mit 1. Oktober 2021 neu besetzt sein, was ausreichend Zeit lässt, einen geeigneten Kandidaten für den Standort zu finden.