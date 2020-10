Leipzig hatte Kluivert am Montag für ein Jahr vom AS Rom ausgeliehen, der quirlige Flügelstürmer soll Ademola Lookman (FC Fulham) ersetzen - und er kann auch schon ein paar Worte Deutsch. „Jetzt geht‘s los“, sagte der niederländische Nationalspieler, der in seiner Anfangszeit in Leipzig von zwei Cousins begleitet wird und scherzte, hoffentlich bald eine Freundin zu finden.