Die 38-jährige Tichanowskaja gilt für die Opposition in Weißrussland als wahre Siegerin der Präsidentenwahl Anfang August. Präsident Alexander Lukaschenko hatte sich aber nach 26 Jahren an der Macht mit 80,1 Prozent der Stimmen für eine sechste Amtszeit bestätigen lassen. Seither gibt es Proteste im Land. Tichanowskaja floh kurz nach der Wahl in das EU-Land Litauen. Von dort steuert sie weiterhin die Proteste gegen den Langzeit-Machthaber. Gleichzeitig ist sie auch auf der Suche nach ausländischen Verbündeten. Am Dienstag traf die Weißrussin Kanzlerin Merkel in Berlin.