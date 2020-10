Schnelle Motorräder, Ballerspiele im Internet und Techno-Musik – so lebte der mutmaßliche Hammer-Mörder aus dem Wiener Gemeindebau. Wie berichtet, soll Mario Z. (33) eine 30-Jährige in seiner Wohnung in Wien-Favoriten mit einem Hammer erschlagen haben. Nach der Wahnsinnstat hat er sich selbst getötet. „Es war oft laut in der Wohnung, doch mit so etwas Schrecklichem haben wir nie gerechnet“, sagte Nachbar Wilhelm H. (86).