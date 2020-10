Etliche Schwerverbrecher sitzen in der Justizanstalt Graz-Jakomini ein. Ihren täglichen Spaziergang verrichten sie direkt an der Außenmauer zur Klosterwiesgasse, über die immer wieder Drogen und Handys hereinfliegen. Eine empfohlene Verlegung in einen anderen Spazierhof lehnt die Anstaltsleitung aber ab.