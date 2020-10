Am 18. Juni 2019 reiste ein Delegation aus Gosau zu FP-Verkehrslandesrat Günther Steinkellner. Thema: Die Einführung gebührenpflichtiger Parkplätze. Eine Woche später wurde an SP-Ortschef Friedrich Posch ein Brief mit konkreten Vorschlägen verschickt. Darüber diskutiert wurde aber erst 16 Monate später.