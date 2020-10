In einem Kindergarten in Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) sind Mittwochvormittag Speisen im Backofen so stark verbrannt, das die Feuerwehr ausrücken musste. Alle Kinder blieben unverletzt, eine Betreuerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Linzer Krankenhaus gebracht, teilte die Freiwillige Feuerwehr mit.