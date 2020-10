Die Corona-Zahlen steigen in ganz Europa gerade wieder kräftig an. Zugespitzt hat sich die Lage etwa in Tschechien und Polen, wo innerhalb eines Tages 4457 bzw. 3003 bestätigte Fälle hinzukamen. Beides sind für die betroffenen Länder Rekordwerte. In Polen starben innerhalb von 24 Stunden 75 Menschen - so viele wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Dänemark verlängerte unterdessen trotz etwas gebesserter Zahlen seine Maßnahmen gegen die Pandemie.