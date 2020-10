Start in den Winterschlaf

Wenn es jetzt kalt wird, dann begeben sich die Igel langsam, aber sicher in den Winterschlaf. Viele Tiere überleben den ersten Winterschlaf, aus dem sie im Monat etwa einmal erwachen, nicht, weil sie krank oder noch zu mager sind. Wie man erkennt, ob ein Tier eine Chance hat, über den Winter zu kommen, sehen Sie in der Grafik links.