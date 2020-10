Schwerpunkte Wels und Linz

Und nun wirft auch die Post den Jobmotor in unserem Bundesland an. Über alle Bereiche hinweg sind beim Brief- und Pakete-Zusteller aktuell 140 Jobs ausgeschrieben, über 100 davon in der Briefzustellung. „Wir suchen fast in ganz Oberösterreich, Schwerpunkte sind aber Wels und Linz“, sagt Thomas Madler, der für das Personalrecruiting tätig ist. Der wachsende Online-Handel und das damit verbundene Wachstum am Paketmarkt treiben die Nachfrage bei der Post enorm. 150 Millionen Pakete dürften alleine heuer vom Unternehmen transportiert werden - das steigert die Ansprüche an die Infrastruktur.