2018 wurde Kemal Ergüns Besuch in Wels bei der Jubiläumsfeier des Islam-Vereins Alif nach Protesten untersagt. Am Sonntag gastiert der Chef der in Deutschland zwischenzeitlich als „verfassungsfeindlich“ bewerteten „Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs“ nun in Linz. Für SP-Stadtchef Klaus Luger alles kein Problem!