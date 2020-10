„Die Sportstadt Graz wird im Jahr 2021 zur sportlichsten Stadt in Österreich!“, ist sich Sportstadtrat Kurt Hohensinner sich. Denn ab 1. März regiert der Sport in der Landeshauptstadt. Mit dem Sportjahr 2021 starten ab dann nämlich auch das neue Leuchtturmprojekt in Graz. „Sport soll dabei eine noch nie dagewesene Rolle in dieser Stadt spielen“, sagt Hohensinner weiter.