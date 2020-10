Die falschen Polizisten hatten sich die Opfer vermutlich gezielt herausgefischt. Denn ein Wagen mit Autoanhänger und ausländischem Kennzeichen deutet auf einen Händler hin und diese haben meistens den Kaufpreis in bar dabei. Wie auch in diesem Fall: 14.000 Euro hatten die serbischen Brüder (34, 39) mit, als sie in Marchtrenk bei der Kreuzung Jäger- und Marchtrenker Straße um 12 Uhr von einem neuen blauen Skoda Fabia überholt wurden.