Der Linzer Ex-Unternehmer Alfred S. (91) und seine Ehefrau Gudrun sind am Sonntag tot in ihrem Haus in Tormafölde (Ungarn) gefunden worden. Die beiden Leichen lagen in der Sauna, ein Unglück wird vermutet. Beide könnten an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben sein, das Obduktionsergebnis steht noch aus.