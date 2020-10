Später soll er laut Scholz in der vollständigen Aufnahme der Sendung noch hinzugefügt haben: „Es ist ein großes Problem und wir werden es uns in Zukunft ansehen.“ In einer Stellungnahme auf Facebook verteidigte sich Krimi. Die Übersetzung und Interpretation des Videos seien falsch. In der Frage sei es darum gegangen, dass Männer bei einer Scheidung weniger Rechte hätten als Frauen.