Herr Primarius, in der Steiermark haben wir wieder über 500 Corona-Infizierte. Wie kritisch ist diese Entwicklung?

Der Anstieg an Infektionen in den letzten Wochen war zu erwarten. Das Interessante ist, dass es jetzt eine zunehmende Häufung in den jüngeren Altersbereichen gibt. Und da muss man eben unterscheiden, dass die Jungen signifikant häufig einen asymptomatischen bis milden Krankheitsverlauf aufweisen. Einen weiteren Trend, den wir feststellen konnten: Üblicherweise steigen parallel zu den Infektionszahlen auch die Sterbezahlen. Nun sehen wir da erstmals ein deutliches Abfallen der Sterbezahlen. Auch bei den Hochrisikogruppen, insbesondere bei den über 80-Jährigen, haben wir fast eine Drittelung der Letalität.