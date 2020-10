Durstige Gesellen schlugen in der Nacht auf Mittwoch in Sitzendorf an der Schmida, Bezirk Hollabrunn, zu. Laut Polizei brachen die Täter in einen Weinkeller ein und stahlen 150 Bouteillen feinster Ware. Die Stimmung unter den Winzern ist jetzt jedenfalls im Keller.