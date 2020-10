Archie soll Verbundenheit zur Natur bekommen

Mit ihrem Erziehungsstil wollen die royalen Aussteiger Archie immer mehr an die Natur heranführen. Immerhin gelten die Sussexes ebenfalls als sehr naturverbunden. „Seitdem er Meghan getroffen hat, ernährt sich Harry gesünder. Alles, was sie essen, ist bio“, plauderte der Insider aus. Vieles, was bei Harry, Meghan und Archie auf den Teller kommt, stamme zudem aus dem eigenen Garten.