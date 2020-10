Schon beim Betreten des Hauses schlug der Kohlenmonoxid-Alarm der Einsatzkräfte an – und das erste Kommando in der Ziegelofengasse von Wilfersdorf lautete somit: „Rückzug!“ Erst unter schwerem Atemschutz konnten zwei Bewohner im Garten geborgen und das Haus nach dem dritten Opfer durchkämmt werden. Der schwergewichtige Mann hatte sich aber in seinem Bett verschanzt. „Der Verletzte wollte nicht aufstehen. Ein Abtransport per Trage war ebenfalls unmöglich“, so Einsatzleiter Daniel Neumeister. Die Florianis reagierten jedenfalls rasch, lüfteten zuerst das Zimmer und sorgten schlussendlich per Drucklüfter für ein sicheres Umfeld.