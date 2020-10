Wenige Wochen vor dem Verkaufsstart der PlayStation 5 gewährt Sony in einem neuen Video interessante Einblicke in das Innenleben der neuen Konsole. So zeigt Yasuhiro Ootori, Vizepräsident des Mechanical Design Department, etwa den ausgefeilten Kühlmechanismus. Zur Nachahmung empfohlen wird der „Teardown“ übrigens ausdrücklich nicht.