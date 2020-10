Ende 2025 soll die Merkur-Doppelsonde „BepiColombo“ zum kleinsten und der Sonne am nächsten Planeten unseres Sonnensystems gelangen. Auf ihrer Reise dorthin braucht es allerdings insgesamt neun sogenannte Swing-by-Manöver bei anderen Planeten. Deshalb wird sich die Raumsonde am 15. Oktober in den frühen Morgenstunden der Venus bis auf 110.663 Kilometer annähern, um so ihre Geschwindigkeit und Flugbahn in Richtung Merkur anzupassen.