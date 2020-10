Keine Abgaben für Arbeiter geleistet

Der Verdächtige hatte immer wieder Scheinfirmen in der Baubranche angemeldet, Arbeiter angestellt, aber keine Abgaben an den Sozialversicherungsträger entrichtet. Dieser blieb auf den Kosten schlussendlich sitzen, denn der mutmaßliche Täter schickte die Firmen in Konkurs und tauchte unter.