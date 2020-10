Ganz allgemein: Was muss ein Schüler am Ende der Schulpflicht heute an IT-Kenntnissen haben, damit er gut ins Berufsleben starten kann?

Da gibt es den DigiCheck 8, der sich stark mit dem ECDL deckt und laut dem man gewisse Anwenderkenntnisse haben und auch die Gefahren der IT kennen sollte. Wenn möglich, sollte man auch den Europäischen Computer Führerschein ECDL gemacht haben. So wie früher ein Auto-Führerschein in den Lebenslauf gehört hat, gehört heute der ECDL hinein. Das ist eine Kulturtechnik, die man können muss. Medienkompetenz sollte man auch mitbringen und wissen, wie man an seriöse relevante Informationen kommt und welchen Quellen man vertrauen kann. So verliert man die Furcht vor Fehlern und traut sich auch eher, etwas auszuprobieren.