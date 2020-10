Man könne etwas vorweisen. „Man kann sagen, wir (die SPÖ, Anm.) haben über Generationen für die Menschen, die hier leben in dieser Stadt, etwas geleistet. Beurteilen Sie selbst, ob Sie in dieser lebenswerten und liebenswerten Stadt weiterleben wollen oder ob Sie sie jemandem in die Hände geben wollen, der zum Experimentieren anfängt“, so Cap. Das spreche für Ludwig und die Wiener Sozialdemokraten.