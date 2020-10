Der Ogerl wohnt im Gemeindebau und fährt einen Zwergerl-Smart mit Installateur-Aufschrift von einem Freund. Gel in den Haaren, Porsche und Louis-Vuitton-Tascherln braucht er nicht. Mit seiner Michi eröffnete er kurz nach Karriereende einen Frisiersalon. Mittlerweile sind es fünf in Wien und NÖ. Mit 25% ist er (sehr) stiller Teilhaber. Seine 80er-Jahre-Frisur schneidet ihm Tochter Natascha, nachdem sich Michi in jungen Jahren einmal mit einem viel zu kurzen Cut für seine nächtlichen Eskapaden revanchiert hatte. „Bei meiner Tochter sehe ich nachher wenigstens so aus, wie ich will. Für die Experimente meiner Frau haben wir den Schwiegersohn.“