Der Spatenstich erfolgt nächste Woche. Gebaut wird das Hotel an dem ehemaligen Standort der Gebietskrankenkasse mit Blick auf das Schloss. Das Vier-Sterne-Haus mit einer Dachterrassen-Bar soll sich laut den Esterházy-Plänen als Kongresszentrum etablieren. Es soll ab Frühjahr 2022 sowohl Kultur- als auch Seminargästen offenstehen. Nach dem abrupten Ende des Hotels Burgenland – das traditionsreiche Haus hat wegen der Krise zusperren müssen – sind die Esterházy-Betriebe besorgt, ob der Bedarf an Unterkünften aktuell noch ausreichend abgedeckt ist. Zurzeit bietet das Hotel-Restaurant Ohr Besuchern ein Dach über dem Kopf. Darüber hinaus stellt das Parkhotel nahe der Fußgängerzone 29 Zimmer bereit, das Hotel Vizedom entspricht einer ähnlichen Größenordnung. Barbara Novak, die Leiterin an beiden Adressen, beurteilt die aktuelle Lage nicht kritisch: „Es herrschen zwar schwierige Corona-Zeiten, aber die Nachfrage nach Unterkünften lässt sich momentan flexibel und gut abdecken.“ Viele spontane Absagen bei den Buchungen inbegriffen. Seit Mittwoch stornieren Rumänen ihre reservierten Zimmer für die nächsten Tage und Wochen. Der Grund ist, wie berichtet, dass ihr Heimatland Österreich als Risikogebiet eingestuft hat und der Aufenthalt hierzulande nach der Rückkehr eine Quarantäne vorschriftsmäßig erfordert.