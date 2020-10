Drei weitere Einrichtungen betroffen

Am Mittwoch erfuhr die „Krone“ dann von weiteren drei Einrichtungen, in denen sich das Coronavirus ausgebreitet hat. So haben sich in einem Pflegeheim in Mödling fünf Personen mit dem Coronavirus infiziert. Im Pflegezentrum Pottenbrunn (Bezirk St. Pölten) gibt es zwei Infizierte. Zudem haben sich sieben Personen in einer Kolping-Einrichtung für Menschen mit Behinderung mit dem Coronavirus infiziert.