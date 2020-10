Und auch bei ihrem neuesten Look werden die Herzen der Fashionistas höher schlagen. Denn beim Besuch der Herzogin von Cambridge an der Universität von Derby schauten alle nämlich nur auf ihren lässigen College-Style, mit dem die Mode-Queen so vieles richtig machte. Vor allem ihr schicker Mantel liegt nämlich voll im Trend: Mit dem Oversized-Schnitt und seinem Karo-Muster würde wohl auch jedes Fashion-It-Girl zu dem Stoffmantel Massimo Dutti greifen. Mit einem Preis von 275 Euro ist der zwar nicht ganz so günstig, aber durchaus auch leistbar.