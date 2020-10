Wie „Wired“ unter Berufung auf die in Nordkalifornien eingereichte Klageschrift berichtet, kaufte Luz Sanchez ihrem damals achtjährigen Sohn, der in den Unterlagen nur „M.S.“ genannt wird, im Dezember 2018 eine Nintendo Switch. Bereits einen Monat später machten sich erste Bewegungen der Controller bemerkbar, obwohl niemand diese berührte. Nach einem Jahr sei der „Joy-Con Drift“ so ausgeprägt gewesen, „dass die Controller für den allgemeinen Spielbetrieb unbrauchbar wurden“, zitiert das Magazin aus der Klage. Sanchez kaufte ein neues Paar Controller, doch nach sieben Monaten begannen auch diese zu „driften“.