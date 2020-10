Unbekannte Täter - die Polizei geht von Corona-Skeptikern aus - haben Anfang Oktober in der Steiermark bei der Volksschule in Ludersdorf-Wilfersdorf und der Mittelschule in Gleisdorf sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen (Klebebänder zum Einhalten des Mindestabstandes, Hinweise auf die Maskenpflicht, Informationsblätter) entfernt und dafür alles mit wirren Anti-Corona-Sprüchen beklebt. Die Polizei hofft auf Hinweise auf die Täter.