Die Tiroler Arbeiterkammer übt einmal mehr Kritik am Kristallkonzern Swarovski mit Sitz in Wattens in Tirol wegen seiner Kündigungsmethoden. „Ich habe selten etwas derartig Niveauloses gesehen“, sagte AK-Präsident Erwin Zangerl am Mittwoch in einer Aussendung. Mitarbeiter sollen via Groß-Bildschirmen über ihre Kündigung informiert werden. „Die Namen derjenigen, die bleiben können, stehen in einem grünen Feld, die, die gehen müssen, in einem roten“, berichtete er.