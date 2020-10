Die zweite Anklage betrifft Vorfälle von November 2018 bis Herbst 2019 in Oberösterreich. Der Staatsanwalt lastete dem Mann fortgesetzte Gewaltausübung gegen eine Oberösterreicherin an, mit der er damals befreundet war. Er habe sie auch in ihrer autonomen Lebensführung erheblich eingeschränkt, in dem er ihr zum Beispiel den Blickkontakt mit anderen Männern verboten und sie zum Tragen eines Kopftuches und zum Konvertieren zum Islam gedrängt habe. Zudem soll er die unmündige Tochter der Frau in einem Auto sexuell schwer missbraucht haben.