Prinz Harry, ein Miesepeter? Glaubt man seiner Ex Cressida Bonas, ist der 36-Jährige nicht nur ein „geschädigter und selbstsüchtiger junger Mann“, sondern auch nur am Jammern, wenn es um Paparazzi geht. Die britische Zeitung „The Sun“ zitierte nun aus einem neuen Enthüllungsbuch „The Battle of Brothers“. Darin geht es um das angeblich so zerrüttete Verhältnis von Prinz Harry und Prinz William.