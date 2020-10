Überraschende Entscheidung

Am Mittwoch wurde der Senat und der Universitätsrat über die überraschende Entscheidung von Brandstätter informiert. Im Jahr 2016 war sie zum zweiten Mal für fünf Jahre bestellt worden. Ihre Amtszeit endet somit im kommenden Herbst um ein Jahr früher als geplant. Unter Brandstätters Amtszeit war das neue Gebäude der Bruckner-Uni am Pöstlingberg eröffnet worden. Vor allem im Kooperationsbereich hatte sie dazu beigetragen, nach außen sichtbar zu machen, was an der Uni passiert. Auch mehrere Promotionsstudien wurden unter ihrer Leitung eingerichtet.