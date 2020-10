Burgenland beim Contact Tracing top

Die Erfolgsquote des Contact Tracings ist dabei ein maßgeblicher Faktor, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Besonders gut gelang das in der vergangenen Woche im Burgenland, wo 80 Prozent aller Fälle hinsichtlich der Infektionsquelle als „geklärt“ gelten. Ebenfalls gute Werte wurden in Kärnten (73,9 Prozent) und in Tirol (66,8 Prozent) erzielt. In den übrigen Bundesländern liegen die Werte zwischen 61,5 Prozent und 55,2 Prozent - mit einer Ausnahme: In Wien konnte nur bei 17,2 Prozent der Neuinfizierten die Quelle eruiert werden.