Der Nobelpreis für Chemie 2020 geht an die französische Mikrobiologin, Genetikerin und Biochemikerin Emmanuelle Charpentier und an ihre US-Kollegin, die Biochemikerin und Molekularbiologin Jennifer A. Doudna. Die Frauen erhalten die Auszeichnung „für die Entwicklung einer Methode zur Genom-Editierung“ - konkret die Genschere CRIPR/Cas9. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit.