2015 und 2017: 1. Platz Grossglockner Ultra Trail, einer der härtesten Ultra-Marathons in Österreich (110 km/ 6.500 Höhenmeter)

2016 und 2017: Teilnahme an den Ultratrail-Weltmeisterschaften im österreichischen Team

2016: Einzelprojekt „Crossing Styria“ - Nonstop vom Grazer Uhrturm bis auf den Gipfel des Hohen Dachsteins (35 Stunden - 230 km - 10.000 Höhenmeter)

2018: Projekt „Crossing Austria“: vom tiefsten Punkt Österreichs in Apetlon zum höchsten Punkt am Großglockner (500 km und 20.000 Höhenmeter innerhalb von sieben Tagen)

2020: Verbesserung der Marathon-Zeit - 42,2 km in 2 Stunden, 44 Minuten (aufgrund der Corona-Absagen ein Einzellauf im Ennstal mit Zeitnehmung)