Neben dem üblichen wahltaktischen Geplänkel war natürlich auch hier zu Beginn das Thema vorherrschend, welches die Medienwelt seit einiger Zeit beschäftigt: COVID-19 und der Umgang damit. „ Wenn Wien aber die Corona-Fallzahlen nicht in den Griff bekommt, wandert sie in immer mehr Ländern auf die Rote Liste. dann geht es im November nicht mehr um die Sperrstunde, sondern ums nackte Überleben von Gastronomie, Hotellerie und Tourismus“ meinte etwa Neander. Dem entgegnet gehtned folgendermaßen: „Die Sperrstunde bringt null ... Dadurch verlagern sich die Treffen nur ins Freie und in der kühlen Jahreszeit werden es vermehrte Home-Partys.“