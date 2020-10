Am Dienstag hätte Michael Wendler eigentlich mit dem Flieger aus Miami in Frankfurt landen sollen. Doch der abgestellte Fahrer wartete vergeblich auch den Schlagerbarden. Zuvor war der 48-Jährige ja mit seiner Gattin Laura in die Wahlheimat gejettet, weil diese die ungemütlichen Temperaturen in Deutschland satthatte.