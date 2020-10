Polemik ist von links wie von rechts falsch

Wenn also eine österreichische Medienmacherin ihm „ein bissl röcheln für sein Karma“ wünscht, ist das um keinen Deut besser als das, was der amerikanische Präsident tut. Es ist bösartig und weit weg von einer seriösen Kritik. Insbesondere jene, die sich die Plakette an die Brust heften, moralisch besser zu sein, sollten sich die Polemik - und sei sie auch noch so verlockend - sparen. Gehässigkeit ist nämlich von links wie rechts falsch und jeder Rechtfertigungsversuch hat das „Gerüchle“ schnöder Doppelmoral.