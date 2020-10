85 verschiedene Tierarten, in Summe über 700 Tiere, quer aus allen Kontinenten sind im oststeirischen Herberstein beheimatet. So ist auch Australien mit einer Wohngemeinschaft bestehend aus Kängurus, Emus, Trauerschwänen und Kookaburras in der Oststeiermark vertreten. Den Exoten mit der größten Entfernung zu ihrem ursprünglichen Herkunftsland - 15.966 km trennen Austria von Australia - war das letzte große Bauprojekt gewidmet.