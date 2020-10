Böses Gerücht sorgt für Streit

Laut „Bunte“ streiten sie „über alles“. Zum Beispiel, wer die Zwillinge abseits der ohnehin sauteuren Nannys betreut, wenn Amal und George beruflich verhindert sind. Dann gibt’s noch das Thema fixer Wohnsitz, wenn die Kinder in die Schule kommen. George präferiert angeblich den lockeren Lifestyle Kaliforniens, auch sein Anwesen am Comer See in Italien liebt er sehr. Seine intellektuelle Ehefrau, die in Oxford ihr Studium absolvierte, wünscht sich für die Kids eine standesgemäße humanistische Ausbildung in London.