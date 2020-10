Zwölf Braunbären waren in dem Nationalpark eine Woche lang im Rennen, beim Finale der letzten beiden Kandidaten wurde 747 mit gut 68 Prozent der Stimmen zum klaren Gewinner. Der „Graf der Üppigkeit“ sei zum Champion gewählt worden, teilte der Nationalpark im nördlichsten US-Bundesstaat am Dienstagabend mit. 747 werde nun „fett und fabelhaft“ in den Winterschlaf ziehen.