„Kann nur Grünen einfallen“

Kritik an diesem Vorhaben kam vonseiten der Wiener FPÖ: „In Zeiten der größten Job- und Wirtschaftskrise muss jeder verantwortungsbewusste Politiker darum kämpfen, dass die eigenen Bürger Arbeit und ein anständiges Einkommen haben. Hier eine ungerechte Inländerdiskriminierung zu fordern, kann nur den Grünen einfallen“, so Spitzenkandidat Dominik Nepp in einer Aussendung.