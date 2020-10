Beute in weißen Kleintransporter verladen

Die Täter hielten sich laut den Ermittlern „nachweislich in der Zeit von zumindest 3 bis 5 Uhr Früh in der Fußgängerzone in Seefeld auf.“ Die Beute, Unmengen von Kleidungsstücken, sei in schwarzen Müllsäcken verpackt und anschließend zu einem Fluchtfahrzeug getragen worden. Dabei handle es sich um einen weißen Kleintransporter, vermutlich der Marke Ford, Typ Transit, mit seitlichen Schiebetüren ohne Fenster.