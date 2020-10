2022 wird Gerhard N. (Name von der Redaktion geändert) in Pension gehen. Daran lässt sich nichts mehr ändern, denn mit seinem Arbeitgeber hat er einen Vertrag über die sogenannte Altersteilzeit abgeschlossen. Vor Kurzem hat der Niederösterreicher erfahren, dass ihm bei der Pension acht Monate Präsenzdienst nicht angerechnet werden. Er muss daher Abschläge in Kauf nehmen. „Sofort nach der Schule habe ich mit 17 Jahren zu arbeiten begonnen. Durch den Präsenzdienst, den ich pflichtbewusst absolvierte, musste ich meine Arbeit für acht Monate unterbrechen. Nicht alle jungen Wehrpflichtigen sahen das so und ersparten sich den Präsenzdienst, da sie halt untauglich waren. Aus heutiger Sicht klug. Diese Personen sammelten nämlich in dieser Zeit acht Monate Beitragszeiten, die mir jetzt fehlen“, so Herr N.