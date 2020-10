Nur knapp unter der 1000er-Marke ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) österreichweit geblieben - 923 neue Fälle wurden am Dienstag landesweit gemeldet. Zum Vergleich: Am Dienstag vor einer Woche waren es noch knapp mehr als 600 gewesen. Die meisten Neuinfizierten wurden erneut in Wien verzeichnet. Damit gibt es aktuell in Österreich 9207 aktive Fälle - so viele wie noch nie in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Auch weiterhin sei die Zahl der Neuinfektionen für die aktuelle Zeit ein „viel zu hoher Tageswert“, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstagnachmittag, doch er ortete auch Hoffnungszeichen.